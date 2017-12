विटामिन C का सेवन शरीर के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. यह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है. हार्ट, आंखें, त्वचा सभी की सुरक्षा के लिए विटामिन C को अपने खान-पान में शामिल करना जरूरी है. विटामिन C सिर्फ खट्टी चीजें जैसे संतरे और नींबू में ही नहीं बल्कि कई और चीजों में भी पाया जाता है. आइए जानते हैं कौन-कौन सी चीजें हैं विटामिन C का स्रोत.